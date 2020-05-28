نائب يدعو لشمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط بنظام العبور لهذا العام

2020/05/28 | 20:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب محمد اقبال الصيدلي، الخميس، بشمول طلبة (السادس الابتدائي والثالث المتوسط) بنظام العبور لهذا العام اسوة بباقي المراحل الاخرى.وقال الصيدلي في بيان تلقته وكالة صدى، “نطالب خلية الازمة الحكومية بشمول طلبة (السادس الابتدائي والثالث المتوسط) بنظام العبور لهذا العام اسوة بباقي المراحل الاخرى لعدم وجود اعتبارات تتعلق بمعدلاتهم”.واضاف الصيدلي، “بالنظراً لضعف امكانات

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