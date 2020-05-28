ممثل اسباني يصف محمد رمضان بأفضل ممثل عربي

2020/05/28 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عايد الممثل الإسباني إنريكي أرسي المشهور بشخصيّة “آرتورو” من مسلسل La Casa De Papel النجم المصري محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده.و قال إنريكي في فيديو أعاد محمد رمضان نشره على إنستغرام قائلاً “أعلم أنك تعرفني وتكرهني بسبب المسلسل، لكنني أعرف أيضاً أنك أفضل ممثل عربي.أريد تهنئتك”.وتابع قائلا: “عيد ميلاد سعيد محمد، أتمنى […]

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