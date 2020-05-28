البرلمان الصيني يصوت على لقانون مثير للجدل بشأن هونغ كونغ

2020/05/28 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تبنى البرلمان الصيني بشبه إجماع، الخميس، قانونا مثيرا للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ أعد ردا على التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.وفي خطوة كانت متوقعة، تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساسا غضبا في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع […]

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