وزير الصحة يتفقد ميدانيا عدد من شوارع وأسواق شرق بغداد

2020/05/28 | 20:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكد وزير الصحة والبيئة د حسن محمد التميمي ، اليوم الخميس ، ان التوعية والوقاية هي الحل الامثل لتفادي ازمة كورونا بوقت قياسي في العراقالتميمي ومن خلال جولة ميدانية بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، استطلع فيها مدى تعامل المواطنين من خلال انشطتهم المختلفة مع اجراءات الوقاية من وباء كورونا كما شارك اخوانهم في القوات الامنية في احدى السيطرات في منطقة الحبيبية وسط بغداد خطوات العمل وثمن جهودهم في نجاحهم بالتنفيذ المهني لقرارات خلية الأزمة وتطبيق حظر التجوال الصحي خلال عيد الفطر المباركو اوضح الوزير للمواطنين وافراد القوات الامنية ان الحكومة تسعى بكل الجهود والامكانيات تحجيجم عدد الاصابات لحين شفاء اخر مصاب والعمل على توعية الجميع لاتباع الارشادات الصحيةكما تابع ان التطور الافقي في زيادة عدد المختبرات والفحوصات اسهم في كشف الاصابات التي لاتظهر عليهم الاعراض اضافة للتوسع في فتح وبناء مستشفيات جديدة يدعم المنظومة الصحية في مواجهة الازمة وان دوائر الصحة في بغداد والمحافظات تتعامل بافضل اجراءات العناية الصحية للمصابين .التميمي ومن بين المواطنين اوصل رسالة لهم بأن ملاكات وزارة الصحة اي الجيش الابيض بأنهم خدمة مخلصون لهم ولن يكلّو ساعة عن العمل حتى يتجاوز بلدهم هذه الازمة .

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