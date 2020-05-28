الديمقراطي الكردستاني: لا بديل لفؤاد حسين لوزارة الخارجية

2020/05/28 | 20:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، عن اصراره بترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية.

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