الكاظمي يتلقّى دعوة من المستشارة الألمانية ميركل لزيارة برلين

2020/05/28 | 20:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرص العراق على إدامة أفضل العلاقات الإقليمية والدولية، وبضمنها ألمانيا، مؤكدا على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوربي وألمانيا، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة صدى، “تلقّى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”.وبحسب

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