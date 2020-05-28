غلق قضاء سوق الشيوخ في ذي قار بالكامل وحجر المناطق المصابة

2020/05/28 | 20:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر ، اليوم الخميس، بعزل سوق الشيوخ بالكامل وحجر المناطق المصابة بفيروس كورونا بالكامل بعد ثبوت 20 اصابة جديدة.وقال المصدر , إن بعد ثبوت 20 اصابة في قضاء سوق الشيوخ التابع الى محافظة ذي قار وجه قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج بغلق القضاء بالكامل وعزل المناطق الموبوئة عن مركز المدينة.واضاف أن الاصابات

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