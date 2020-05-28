ميركل توجه دعوة للكاظمي لزيارة بلادها وتصف برنامج حكومته بـ

2020/05/28 | 20:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

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