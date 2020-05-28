فرنسا تستضيف محتويات إباحية تستهدف الأطفال

2020/05/28 | 20:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشارت جمعية “بوان دو كونتاكت” (نقطة اتصال) أول مبلغ لدى سلطات باريس، إلى أن فرنسا هي ثالث دولة في العالم تستضيف المحتويات الإباحية المستهدفة للأطفال، بعد هولندا والولايات المتحدة.وقالت الجمعية إنها بلغت عن 11268 رابط لصفحات الإنترنت، يتعلق مضمونها بانتهاكات بحق القصر واستغلالهم جنسيا، مبينة أن 75 في المائة من تلك المضامين غير قانونية، […]

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