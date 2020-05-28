السليطي: خطة عاجلة لإدخال وحدات توليد متوقفة للعمل

2020/05/28 | 20:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن عضو لجنة الطاقة النيابية، صادق السليطي، اليوم الخميس، عن عزم لجنته مناقشة خطة عاجلة مع وزارة الكهرباء، لإدخال وحدات توليد الطاقة المتوقفة إلى العمل قبل فصل الصيف.وقال السليطي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "هناك الكثير من وحدات توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية في أغلب المحطات خارجة عن العمل نتيجة الإهمال في إجراء الصيانة الدورية لها".وأضاف أن "ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة سيتسبب في نقص كبير في ساعات التجهيز لأغلب المحافظات".وأشار النائب أن "اللجنة تعتزم استضافة وزير الكهرباء خلال الأيام المقبلة لمناقشة خطة عاجلة لإدخال وحدات التوليد المتوقفة إلى العمل بهدف معالجة النقص قبل فصل الصيف".

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