خلاطي يكشف عن خطة من 5 محاور لمنع تفشي كورونا

2020/05/28 | 20:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو خلية الازمة النيابية، حسن خلاطي، اليوم الخميس، عن خطة من خمسة محاور لمنع تفشي فيروس كورونا.وقال خلاطي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "منع تفشي فيروس كورونا بحاجة إلى خطة من خمسة محاور، يتضمن المحور الأول تحديد المناطق التي تسجل إصابات مرتفعة عبر المسح الشامل، إما الثاني فيشمل تنفيذ الحظر المناطقي"، لافتا إلى أن "المحور الثالث يتضمن تشديد الإجراءات الوقائية كلبس الكمامات والكفوف الوقائية".وأضاف أن "المحورين الأخيرين يتضمنان العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين وحثهم على الالتزام بإجراءات الحظر الوقائي والإرشادات الصحية، فضلا عن تهيئة الردهات للعزل المشدد والخفيف"، مبينا أن "هنالك حالات مصابة بكورونا بسيطة، ويجب عزلها بردهات اقل تشدداً، اما الحالات الصعبة فيجب عزلها بغرف مشددة وتتوفر فيها أجهزة التنفس".وبين أن "ارتفاع معدل الإصابات خلال الأيام الماضية يعود إلى سببين: الأول هو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية, والآخر هو زيادة عملية المسح الشامل للمناطق".وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، قد دعا اليوم الخميس إلى عقد اجتماع عاجل بين خليتي الازمة النيابية والحكومية وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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