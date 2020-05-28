مقتل الارهابي “أبو علي العزاوي” بغارة جوية في دير الزور السورية

2020/05/28 | 20:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني، اليوم الخميس، عن مقتل أبو علي البغدادي الملقب بـ”أبو علي العزاوي” بغارة في دير الزور السورية.وقال المصدر الأمني إن “العزاوي كان الأمير العسكري في “كتيبة كواسر الأنبار “بداعش”.وكانت وزارة الدفاع أعلنت، اليوم الخميس، عن مقتل أربعة إرهابيين بينهم أبو صهيب معاون “والي الفلوجة العسكري” جنوب غرب بغداد.

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