2020/05/28 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق نعلن ببالغ الحزن والاسى بان رفيقنا العزيز، فؤاد محمد علي، عضو اتحاد الشيوعيين في العراق، توفي ليلة امس بعد معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالته الصحية.لقد بدأ الرفيق الراحل مسيرته النضالية بانتمائه الى جيش التحرير الشعبي العراقي الذي كان يقوده الشهيد "معين النهر"، واثناء دراسته في موسكو تم طرده من جامعة "باتريس لومومبا"(الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب) لمواقفه المعادية للفكر اليميني في الاتحا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان اتحاد الشيوعيين في العراق بمناسبة رحيل الرفيق فؤاد محمد علي - اتحاد الشيوعيين في العراق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان اتحاد الشيوعيين في العراق بمناسبة رحيل الرفيق فؤاد محمد علي - اتحاد الشيوعيين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).