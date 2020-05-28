أمريكا تحت الصدمة،،موت ودخان و”حواسم” في مينسويتا بعد مقتل “فلويد جورج” بيد الشرطة

2020/05/28 | 20:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تصاعدت اعمال العنف في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية، اليوم الخميس، لتصل الى قتيل واحد وعشرات الجرحى، بعد تظاهرات غاضبة إثر مقتل جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي، خنقا على يد ضابط شرطة.وشهدت مدينة مينيابوليس الواقعة بولاية مينيسوتا الأميركية أعمال عنف عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على […]

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