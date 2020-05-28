الدول الأوروبية بين فتح الحدود والاستمرار في إغلاقها

2020/05/28 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تستعد دول الاتحاد الاوروبي لانقاذ موسم الصيف للقطاع السياحي الذي تضرر بشدة من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد عبرإعادة فتح حدودها الداخلية تدريجيا .ومسألة استعادة حرية التنقل ضمن فضاء شنغن تعتبر أساسية للسياحة الأوروبية، وهو قطاع يشكل 10% من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الاوروبي و12% من الوظائف.وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت الدول […]

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