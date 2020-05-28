التعليم العالي توافق على اجراء الامتحان التكميلي ’’الدور الرابع ’’ للطلبة الراسبين والمرقنة قيودهم

2020/05/28 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- يغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس (28 أيار 2020)، الموافقة على اجراء الامتحان التكم...





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