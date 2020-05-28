2020/05/28 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عد عضو اللجنة المالية، النائب ثامر ذيبان الحمداني، ان رواتب الموظفين اقرت بقانون وان استقطاعها خرق للدستور.ودعا في بيان، مجلس الوزراء بعدم استقطاع رواتب موظفي الدولة واللجوء الى الايرادات الاخرى ، مشيرا الى ان هذا الاجراء يتسبب بكوارث اقتصادية كبيرة تمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع وعوائلهم .وقال ، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : رواتب الموظفين اقرت بقانون واستقطاعها خرق للدستور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : رواتب الموظفين اقرت بقانون واستقطاعها خرق للدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).