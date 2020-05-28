الطاقة النيابية: خطة عاجلة لإدخال وحدات توليد متوقفة للعمل

2020/05/28 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم لجنة الطاقة النيابية، مناقشة خطة عاجلة مع وزارة الكهرباء، لإدخال وحدات توليد الطاقة المتوقفة إلى العمل قبل فصل الصيف.

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