تويتر يحذف حسابًا انتحل صفة وزير عراقي وخدع مسؤولاً أمريكيًا

2020/05/28 | 20:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مركز الإعلام الرقمي، حذف شركة تويتر الحساب المزيف الذي انتحل صفة وزير المالية العراقي علي علاوي، وحظي بمتابعة مسؤولين بارزين حول العالم فضلاً عن صحافيين ودبلوماسيين.

وأوضح المركز في بيان، الخميس 28 آيار/مايو، أن "الحساب الذي وصل عدد متابعيه إلى 23 ألف شخص، وحصل على مئات التعليقات وآلاف الإعجابات، قد خدع شخصيات سياسية ودبلوماسية مهمة فضلاً عن عدد من الصحفيين العرب والعراقيين".

وأضاف، أن "الحساب استمر في النشر، على الرغم من إصدار وزارة المالية بيان تنفي علاقة الوزير بالحساب، وتواصل العديد من المتابعين بالتفاعل معه".

كما بين المركز، أن "هذا الحساب قام بخداع بريت ماكغورك، وهو المسؤول الأمريكي السابق الذي كان يشغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش، والذي اقتبس تغريدته الحساب المزيف وقام بالتعليق عليها".

وأثار الحساب المشار إليه الكثير من الجدل حيث عمد إلى نشر تدوينات تؤكد انخراط الحكومة الجديدة في تعزيز العلاقات مع دول في الخليج لتحل محل إيران، وقد تزامنت تلك التدوينات مع جولة وزير المالية علي علاوي في السعودية والكويت والإمارات.

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