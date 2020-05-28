2020/05/28 | 20:43 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد الحكومة السورية لمدة عام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد الحكومة السورية لمدة عام) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد الحكومة السورية لمدة عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).