2020/05/28 | 20:43 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وميركل يتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق وألمانيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وميركل يتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق وألمانيا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وميركل يتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق وألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).