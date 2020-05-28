علماء يطالبون بكشف بيانات دراسة مثيرة للجدل حول عقار هيدروكسي كلوروكين

2020/05/28 | 20:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – طالب عدة علماء من دول مختلفة بمعرفة المزيد عن البيانات المستعملة في الدراسة الواسعة المنشورة في مجلة “ذي لانست” والتي خلصت إلى أن عقار هيدروكسي كلولوكين غير مفيد لمرضى كوفيد-19، بل ويمكن أن يضرهم.نُشرت الدراسة في 22 أيار/مايو، وهي مؤسّسة على بيانات 96 ألف مريض تلقوا رعاية طبية في 671 […]

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