الأردن يقرر فتح المساجد والكنائس بعد أكثر من شهرين على اغلاقها

2020/05/28 | 20:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – أعلن الاردن الخميس أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس امام المصلين اعتبارا من الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين على اغلاقها في مواجهة فيروس كورونا.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي “تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الجمعة 5 حزيران/يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة”.وأضاف […]

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