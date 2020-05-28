وزارة التربية: 100 الف متقدم للامتحان الخارجي وسيخضعون للفحص السريري

2020/05/28 | 20:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية ان المتقدمين للامتحان الخارجي المقرر الاثنين القادم والبالغ عددهم 100 الف متقدم في عموم العراق سيخضعون للفحص السريري قبل دخول المراكز الامتحانية وفق اشعار وزارة الصحة لتأكيد خلوهم من فيروس كورونا، مشيرة الى ان الوزارة ستراعي في نمط الأسئلة الظروف السائدة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي , انه

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