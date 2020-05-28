الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني

2020/05/28 | 20:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس اليوم الخميس، أن الموسم الحالي “الليغا” سيستكمل اعتبارا من 11 يونيو المقبل، بعد توقفه في أواسط مارس الماضي، بسبب كورونا.وأوضح تيباس في تصريحات صحفية أن الموسم سيستأنف في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل، على أن ينتهي في التاسع عشر من يوليو القادم.[…]

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