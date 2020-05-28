الكويت وتركيا تقلصان اجراءات الحظر ومصر تعلن عن تسجيل اصابات ووفيات بكورونا

2020/05/28 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء الكويتي الانتقال من حظر التجوال الكلي إلى الجزئي من 6 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.وفي تركيا، اعلن الرئيس اوردوغان ، ان الموظفون سيعودون إلى عملهم وسنرفع حظر التنقل بين المدن اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.في حين اعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 29 وفاة و 1127 إصابة […]

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