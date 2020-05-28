قيادة عمليات نينوى للحشد تشارك بإخماد حريق في منطقة الغابات بالموصل

2020/05/28 | 20:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس، بإخماد حريق نشب عصر اليوم في منطقة الغابات بالموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي شاركت مع الأجهزة الأمنية والخدمية الموجودة في محافظة نينوى بإخماد حريق نشب عصر اليوم في منطقة الغابات في أيسر مدينة الموصل.وأضاف ان، الحشد والقوات

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