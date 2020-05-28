تربية ذي قار: تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية الى اشعار اخر

2020/05/28 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية تربية ذي قار، اليوم الخميس عن تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية ولجميع المراحل.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية ولجميع المراحل والتي كان من المقرر اجرائها يوم السبت المقبل الى اشعار اخر، مرجعة ذلك الى الحفاظ على سلامة الطلبة بسبب الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها المحافظة".وأضافت إن "هذا القرار يأتي على خلفية تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا، على ان يتم تحديد موعد آخر لإجراء هذه الامتحانات".

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