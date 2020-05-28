اغلاق قضاء

2020/05/28 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقررت محافظة ذي قار، مساء اليوم الخميس، إغلاق اكبر أقضيتها وعزل مناطق موبوءة بعد تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا.ووجه قائمقام قضاء سوق الشيوخ ، حسين فرج، بغلق القضاء بالكامل وعزل المناطق الموبوءة عن مركز المدينة بعد تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا في القضاء.وقالت مديرة مستشفى الحسين التعليمي عاتقة الحربية في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "17 حالة تم تسجيلها في منطقة الحسائية بقضاء سوق الشيوخ وتم الحجر المناطقي عليها".وأضافت، أن "الفرق الطبية ستبدأ غدا بالمسح الميداني وتم تجهيز سيارات الاسعاف والكوادر التعفيرية لنقل المصابين الى مستشفى الحسين التعليمي بعد الاتفاق على تجهيز 18 سريرا".

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