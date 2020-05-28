التبرع ببلازما الدم لاحد المتبرعين المتعافين من فايروس كورونا في ديالى

2020/05/28 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد باشر قسم الامور الفنية التابع لدائرة صحة ديالى باجراءات التبرع ببلازما الدم لاحد المتبرعين المتعافين من فايروس كورونا في مصرف الدم الرئيسي .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في بيان، انه “تم اجراء التبرع ببلازما الدم لاحد المتبرعين المتعافين من فايروس كورونا في مصرف الدم الرئيسي الذي يمكن استخدامه في […]

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