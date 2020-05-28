وزارة الصحة العراقية ..4 وفيات و322 اصابة جديدة بـ فيروس كورونا في اعلى حصيلة يومية

2020/05/28 | 21:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس تسجيل اربع حالات وفاة و 322 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في اعلى حصيلة يومية ليرتفع اجمالي الاصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات اقليم كردستان الى 5457 اصابة.وذكرت الوزارة في بيان انها سجلت اليوم 322 اصابة مؤكد...

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