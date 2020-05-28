7 أطنان من الإمدادات الطبية تصل من الامارات إلى كردستان العراق

2020/05/28 | 21:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أرسلت دولة الإمارات اليوم الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأكد قنصل عام دولة الإمارات لدى ك...

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