تركيا تسجل 1182 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا وترصد 1576 حالة شفاء

2020/05/28 | 21:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت تركيا، اليوم الخميس، 1182 إصابة و30 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما رصدت 1576 حالة شفاء بين المصابين بالمرض.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1182 ليصل إلى 160979 حالة.ويشير هذا […]

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