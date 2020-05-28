بالانفوغراف.. العامل في صدارة اصابات كورونا في الكرخ

2020/05/28 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مساء اليوم الخميس، الموقف الوبائي لانتشار فيروس كورونا، حيث سجلت 27 إصابة جديدة .وبحسب الموقف الوبائي لصحة الكرخ الذي اطلعت عليه "كلكامش برس"، فقد توزعت الإصابات على مناطق وأحياء: العامل 5 والمنصور 4 و2 في ابو دشير والشالجية والكاظمية والقادسية، واصابة واحدة في حي التراث والشرطة الرابعة والطارمية والعطيفية والدورة والعدل والسيدية،كما سجلت إصابات لمواطن من جانب الرصافة".

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