الديوانية تغلق جميع شوارع المدينة وتطبق الحظر الشامل للتجوال

2020/05/28 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر امني

تشديد اجراءات فرض حظر التجوال في الديوانية وتطبيق الحظر بشكل تام، واغلاق لجميع شواراع المدينة بعضها بكتل كونكريتية واخري بالحواجز، بعد اعلان ٥ حالات اصابة خلال ٢٤ ساعة.

بغداد اليوم- بغداد

رد قائد شرطة محافظة واسط الجديد، اللواء قاسم راشد، اليوم الخميس على ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي بانه وجه بحرق خيم المعتصمين بالمحافظة، فيما علق ايضا على ما قيل حول تبعيته لجهات سياسية اتت به للمنصب.

وفي كلمة ووجهها الى

بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باستمرار العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية والضرب بيد من حديد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، قوله إن &

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر امني رفيع في ديالى، اليوم الخميس، تفاصيل عملية نوعية نفذتها القوات الامنية وانقذت مدينة بعقوبة ـ مركز المحافظة ـ من مجازر وشيكة كان ينوي القيام بها 4 من عناصر داعش جاؤوا من سوريا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد

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