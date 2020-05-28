صحة الكرخ تكشف تفاصيل الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/05/28 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة صحة الكرخ، الخميس، تفاصيل الموقف الوبائي لهذا اليوم.

وقال مدير الدائرة جاسب ال...





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