محافظة عراقية تقرر تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية الى اشعار اخر

2020/05/28 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية حتى اشعا...





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