2020/05/28 | 21:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع اجمالي الوفيات بكورونا في فرنسا إلى أكثر من 28 ألفاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 21:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اجمالي الوفيات بكورونا في فرنسا إلى أكثر من 28 ألفاً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اجمالي الوفيات بكورونا في فرنسا إلى أكثر من 28 ألفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).