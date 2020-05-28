تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية الى اشعار اخر في ذي قار

2020/05/28 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت مديرية تربية ذي قار تقرر تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية الى اشعار اخر وقالت المديرية في بيان، انه “نتيجة للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وعزل بعض الاقضية نتيجة لتسجيل عدد من الإصابات بفايروس كارونا وحرصا منا على سلامة ابنائنا الطلبة، فقد قررت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي […]

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