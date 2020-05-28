6 أسباب وراء تزايد قتل واعتقال قادة داعش في العراق ومناطق نفوذه

2020/05/28 | 21:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]عزا محلل أمني، تزايد عمليات قتل واعتقال قادة عصابات داعش الارهابية في العراق ومناطق نفوذه بالمنطقة كسوريا وليبيا.

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