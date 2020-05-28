تركيا تسجل 1182 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا وترصد 1576 حالة شفاء

2020/05/28 | 21:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سجلت تركيا، اليوم الخميس، 1182 إصابة و30 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما رصدت 1576 حالة شفاء بين المصابين بالمرض.

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