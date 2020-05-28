داعش يصدر تسجيلاً صوتياً جديداً..يتحدث فيه عن

2020/05/28 | 21:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر تنظيم "داعش" الارهابي، الخميس، تسجيلاً صوتياً جديداً، أعلن فيه جاهزيته لما وصفه "اعادة الدرس" من جديد....

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