موسكو تطلب دعماً للحكومة السورية في مواجهة كورونا

2020/05/28 | 21:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب وزير الخارجية الروسي “#سيرغي_لافروف” من منظمة #الصحة العالمية، مساعدة الحكومة السورية، في مواجهة فيروس #كورونا المستجد.وذكرت الخارجية الروسية في بيان، نشره موقع (روسيا اليوم) الإلكتروني، أن لافروف طلب من مدير عام منظمة الصحة…

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