شبهات فساد بقوائم المستفيدين من بدل التضرر بسبب كورونا

2020/05/28 | 21:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجَّح سوريون إدراج أسماء وهمية وأسماء غير مستحقة في القوائم، التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للحكومة السورية، الخاصة بأسماء مستفيدين من بدل التضرر من #كورونا.وتداول نشطاء سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، ما وصفوه…

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