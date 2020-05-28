2020/05/28 | 21:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مواطن حتفه اليوم الخميس، وأصيب بعض الأهالي بحروق في قرية #الأسدية شمالي #الحسكة، خلال محاولتهم إطفاء حرائق واسعة اندلعت ضمن الأراضي الزراعية.والتهمت الحرائق مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في قرى ريف #الحسكة، الواقعة…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا_ وفاة مواطن بريف الحسكة خلال محاولات إطفاء حرائق اندلعت في الأراضي الزراعية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا_ وفاة مواطن بريف الحسكة خلال محاولات إطفاء حرائق اندلعت في الأراضي الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).