شاهد البث المباشر والترددات..انطلاق أول قناة تلفزيونية عراقية متخصصة في قطاعات المال والأعمال: عراق 24 Hd

2020/05/28 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: أطلقت منصة العراق yesiraq.com/ خدمتها التلفزيونية بإعلان إشارة تلفزيون” عراق 24 Hd “ على مدار قمر النايل السات – Nilesat وفق الترددات التالية: تلفزيون عراق 24 HD قناة تلفزيونية تعرف نفسها إلى الجمهور في العراق و الناطقين باللغة العربية على انها اول قناة تلفزيونية عراقية متخصصة في قضايا المال و قطاعات الأعمال.و […]

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