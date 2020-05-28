ذي قار تتخذ قراراً منفرداً بشأن امتحانات التربية

2020/05/28 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت مديرية تربية ذي قار يوم الخميس تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية إلى إشعار آخر غير مسمى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قررت "تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية التي كان من المقرر اقامتها يومي ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٠ و٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م الى اشعار آخر"، مضيفة "سنعلمكم عن الموعد الجديد في وقت لاحق".

وأضافت أن القرار يأتي "نتيجة للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وعزل بعض الاقضية نتيجة لتسجيل عدد من الإصابات بفايروس كورونا وحرصا منا على سلامة ابنائنا الطلبة".

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