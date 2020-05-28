بينها فتح المساجد.. النجف تصدر عشرة قرارات جديدة

2020/05/28 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الازمة في محافظة النجف، اليوم الخميس، عن اتخاذها عددا من القرارات ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحافظة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن خلية الازمة في محافظة النجف اتخذت عددا من القرارات بهدف تعزيز ماتحقق من انجاز صحي في السيطرة على الفيروس"، مبينة أن هذه القرارات تمثلت بـ:

يكون حظر التجوال الجزئي بالمحافظة يبدأ من الساعة العاشرة مساءا ولغاية السادسة صباحا.

غلق المحافظة بالكامل باستثناء الحالات المخولة فقط من خلية الازمة فقط.

تحديد عشرة اشخاص للدخول مع الجنازة فقط.

تحديد دوام الموظفين بنسبة تترواح مابين ٢٥٪ الى ٥٠٪ حسب حاجة الدائرة عدا الاجهزة الأمنية ودوائر الصحة دوام كامل .

البقاء على اغلاق المطاعم والابقاء على البيع السفري الدلفري مع ضرورة اللتزام بتوجيهات خلية الازمة الصحية .

اعادة إفتتاح المساجد لاداء فريضة الصلاة في الاحياء السكنية وفق المسافة الصحية المحددة.

غلق كافة قاعات المناسبات لحين تقدير الموقف الوبائي.

غلق المدينة القديمة اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا.

التاكيد والمتابعة على غلق كافة الطرق الفرعية والنيسمية وتواجد الفرق الصحية في كل السيطرات الخارجية لإجراء الفحوصات المستثنين بالدخول للمحافظة.

التوجيه على الجميع ارتداء الكمامات والكفوف وخاصة الموظفين في جميع دوائر المحافظة.

تشكيل لجنة برئاسة مدير النجدة وعضوية مدير الصحة العامة وممثل رابطة المقاهي والامن الوطني والامن السياحي لمتابعة عمل المقاهي وتحقيق التباعد الصحي .

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