الاعلان عن “فحوصات كورونا” لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال

2020/05/28 | 21:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ذكرت وكالة الانباء الرسمية، اليوم الخميس، ان وزير الشباب والرياضة واعضاء اللجنة التطبيعية التي تقود اعمال اتحاد كرة القدم العراقي قد خضعوا لفحوصات اختبار فيروس كورونا خلال زيارتهم محافظة نينوى.واشارت الوكالة، التي أطلعت عليها “يس عراق”، ان “الفحوصات الطبية أكدت سلامة درجال واعضاء التطبيعية من كورونا”.وكان الصحفي الرياضي العراقي علي […]

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