صحة كربلاء تعلن عن حالة شفاء جديد من كورونا

2020/05/28 | 21:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الخميس، عن شفاء حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم شفاء إحدى الأخوات المُصابات بفيروس كُورونا، بعمر 59 عاماً، ومن سكنة حي الإسكان".وأضاف انه "تمت مُغادرتها ردهة الحُميَات الحياة في مدينة الإمام الحسين ليبقى في الردهة 55 حالة فقط".

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